Намаюнас взяла реванш у Андрадэ на UFC 251

Американка Роуз Намаюнас, выступающая в минимальном весе, победила бразильянку Джессику Андрадэ раздельным решением судей на UFC 251 — 29-28, 29-28, 28-29. Встреча прошла на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету 28-летней Андрадэ 20 побед и 8 поражений. У 28-летней Намаюнас 10 побед и 4 поражения. Они встречались в мае прошлого года на UFC 237. Андрадэ выиграла техническим нокаутом.

На турнире состоятся три титульных боя. В легчайшем весе встретятся россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Альдо. Австралиец Александр Волкановски проведет защиту в полулегком весе против американца Макса Хэллоуэя. В полусреднем весе нигериец Камару Усман проведет защиту титула против американца Хорхе Масвидаля.

Петр Ян — Жозе Альдо и все бои UFC 251: расписание и трансляция турнира на бойцовском острове