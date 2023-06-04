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Мухаммад Наимов планирует подраться 21 октября в Абу-Даби

Давид Хачатрян
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28-летний легковес UFC Мухаммад Наимов (9-2) рассказал, что его следующий поединок может состояться 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Я сказал Дане Уайту и Шону Шелби, что хочу провести бой в Абу-Даби. Они ответили, что согласны с этим и что-нибудь придумают. Я готов драться с любым», — сказал Наимов на пресс-конференции UFC.

Наимов нокаутировал Джейми Малларки (16-6) во втором раунде и получил денежный бонус за «Выступление вечера». Поединок состоялся 3 июня на UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе, США.

Мухамаджон Наимов
UFC
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