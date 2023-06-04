Мамед Халидов нокаутировал Скотта Аскема в реванше

Польский боец чеченского происхождения Мамед Халидов (37-8) нокаутировал экс-чемпиона KSW в среднем весе Скотта Аскема (19-6) в третьем раунде на турнире KSW 83.

Сперва Халидов выбросил удар ногой, сложив соперника на канвас, а затем нанес несколько ударов руками.

В первом бою Халидов нокаутировал Аскема в первом раунде. Бой состоялся 10 октября 2020-го на KSW 55 в Варшаве, Польша.

Реванш прошел 3 июня на турнире KSW 83 в Варшаве, Польша.