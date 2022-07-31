Морено: «Я работал над этим киком весь кэмп. Дейвисон, готов подраться с тобой в декабре!»

Мексиканский боец Брэндон Морено прокомментировал победу над новозеландцем Каем Кара-Франсом в со-главном поединке UFC 277.

«Ух, вот это точность! Я люблю этот кик, работал над ним и другими киками весь этот кэмп, работал над всеми моими качествами, и сегодня я могу взять этот пояс снова в свои руки, фантастика! Где Дейвисон? Ха, окей. Подходя к этому бою, меня переполняли нехорошие чувства, я хотел подраться с Дейвисоном, пустить в этот бой всю мою злость, всю мою ярость.

Но сейчас я уже не помню этого, не хочу быть тем, кто говорит дерьмо публично, и мои дочери могут увидеть это по телевизору, хочу быть примером для них, для моей семьи, для мира. Поэтому, Дейвисон, ничего против тебя, брат, я прощаю тебя и прости, если я обидел чем-то. Но не думай, что я не хочу драться с тобой, я хочу! Готов подраться с тобой в декабре! Готов подраться у тебя дома, в Бразилии, мне все равно", — сказал Морено в октагон-интервью.

Поединок в наилегчайшем весе завершился победой Морено техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, мексиканец завоевал временный пояс в своей весовой категории.

На счету 28-летнего Морено 20 побед и 6 поражений, у 29-летнего Кара-Франса 24 победы и 10 поражений.