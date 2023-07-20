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Минеев рассказал, что будет делать, если встретит Усика на фронте: «Стрелять»

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Боец Владимир Минеев.
Владимир Минеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский боец Владимир Минеев в интервью Youtube-каналу Татарка FM рассказал, как он поступит с украинским боксером Александром Усиком, если встретит его на фронте.

Ведущая: «Если предположить такую ситуацию, что вы с ним [Усиком] встретитесь лицом к лицу. Что ты будешь делать?»

Владимир Минеев: «Стрелять»

Ведущая: «Ну а может, бросите автоматы и на кулаках с ним выйдете?»

Владимир Минеев: «Оказавшись с ним в прямом соприкосновении, нужно действовать по инструкции. То, что ты сказала, рукопашная схватка... ну если до этого дойдет...Слушай, парень — боксер, я из смешанных единоборств, у меня гораздо больше инструментов. Не думаю, что он захочет со мной боксировать. Я просто не верю, что мы с ним встретимся. Потому что-то, что я вижу, больше похоже на агитацию. Ну если встретимся, то встретимся. Ничего для меня страшного в этом нет».

Последний бой Минеев провел против Фернандо Родригеса 18 ноября 2022 года на турнире «РЕН ТВ» в Москве. В поединке по правилам кикбоксинга россиянин победил нокаутом. Последние месяцы Минеев проходит службу в российской армии в зоне СВО.

Источник: TatarkaFM
Александр Усик
Владимир Минеев
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