Михаил Кокляев: «Думаю, что Саше сегодня будет нелегко»

Стронгмен Михаил Кокляев перед поединком по правилам бокса в супертяжелой категории с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко поделился ожиданиями от мероприятия.

— Размяться надо. Разминка должна быть, — сказал Кокляев в эфире телеканала «РЕН ТВ». — Продышаться и на ринг. Никакой тактики нет. Выйти и смотреть, что покажет Саша. Стараться делать то, что будут говорить тренеры. Если я сейчас здесь, то значит, что я готов психологически. Только волнение, страха нет. Страх — не паника. Страх, который помогает жить человеку в подобных ситуациях. Напутствия? Все желают удачи и выдержать четыре раунда. Что я могу сказать Емельяненко? Я хочу пожелать ему крепкого здоровья. Я думаю, что сегодня Саше будет нелегко, это тяжелый труд.

Бой Емельяненко — Кокляев пройдет по правилам бокса, четыре раунда по три минуты.

«СЭ» ведет трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.

Емельяненко — Кокляев: видеотрансляция боя