Менеджер Тарасов назвал самую большую проблему Калмыкова

Менеджер Виталий Тарасов поделился мыслями о подготовке своего подопечного Мухаммеда Калмыкова к поединку против Мухаммеда Хейбати.

«Надо понимать, что изначально Калмыков не является профессиональным боксером. В бою против Али Хейбати Калмыков был настроен на нокаут, поэтому был зажат. Но, будем честны, «Киборг» не испытал никаких проблем в бою с Хейбати. Мухаммед не показал лучшую версию себя, но и проблем никаких не было. Нам интересен бой с Али по ММА.

Самая большая проблема Калмыкова — это весогонка. Обычно он выступает в весе 84 кг, а к поединку против «Персидского дагестанца» необходимо будет согнать до 80 кг. Эти 4 кг будут очень тяжелыми. Калмыков сильно раздражен, потому что вся подготовка проходит под камерами», — приводит слова Тарасова MMA.Metaratings.ru.

27 апреля в стадионном турнире Hardcore FC Калмыков проведет пятираундовый поединок против Хейбати на голых кулаках. За свою карьеру Калмыков одержал 15 побед и потерпел 2 поражения. Хейбати одержал победы в 6 поединках и потерпел 5 поражений.