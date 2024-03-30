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Сегодня, 03:06

Гаджиев: «Думаю, что как таковая спортивная карьера у Александра Емельяненко завершена»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о карьере бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Он планирует подраться с Вячеславом Дациком 12 апреля. Не видно, чтобы он много времени проводил в спортивном зале. Думаю, что как таковая спортивная карьера у него завершена. Вопрос, насколько ему хватит здоровья, чтобы продолжать выходить в ринг и, скорее всего, огребать. Конечно, здесь все будет зависеть от уровня оппозиции. Дацик находится в более-менее приличной форме, и если он выиграет у Емельяненко, это будет поражение с треском. Но деньги, которые Саша получит за этот бой, позволят ему решить какие-то проблемы, от этого он не откажется. Поэтому он будет выступать и дальше. Если не будет пить, то все это будет более-менее прилично выглядеть.

Отдельная тема для разговора — его поведение в информационном пространстве. Саше все равно, что говорить, он — идеальный треш-токер для организации, которая его нанимает. Была бы цель и мишень. Пока он такой, он будет востребован — соответственно, будет зарабатывать. Мне кажется, здоровья ему хватит еще примерно на год», — цитирует «Газета.Ru» Гаджиева.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/03/29/22663753.shtml?updated
Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
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