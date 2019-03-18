Марат Балаев провел чемпионский поединок со сломанной ногой

Российский боец ММА Марат Балаев на 40-й секунде первого раунда в чемпионском бою против Салмана Жамалдаева получил травму ноги, но продолжил бой.

По окончанию турнира ACA 93 в Санкт-Петербурге в ходе медицинского обследования у Балаева был диагностирован перелом левой ноги со смещением.

- Четыре с половиной раунда бой Марат провел со сломанной ногой, - это многого стоит! – подчеркнул президент АСА Алексей Яценко. - Эти два парня продемонстрировали лучший бой, из всех, которые я видел за последние несколько лет. Они оба выложились больше, чем на сто процентов. Новость о том, что он дрался почти весь бой с травмой, произвела на меня огромное впечатление. Марат - настоящий пример подрастающему поколению и всем нам, он проявил истинное мужество и несгибаемую волю. От себя лично выражаю ему огромное уважение! Марат уступил решением судей Жамалдаеву, но полностью оправдал свое прозвище "Мотиватор".

Жуткие травмы Марата Балаева. Он 10 лет провел в тюрьме и в 43 года дрался за титул