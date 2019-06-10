Макгрегор не оставил без внимания твит Бибера и снова вызвал на бой Марка Уолберга

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не оставил без внимания твит певца Джастина Бибера, который вызвал в октагон актера Тома Круза.

– Если Том Круз достаточно мужчина, чтобы принять этот вызов, бой проведет McGregor Sports and Entertainment. Круз имеет яйца, чтобы биться, как он делает это в фильмах? Оставайтесь с нами, чтобы узнать.

Я бросаю вызов Марку Уолбергу на том же самом карде. Когда он был еще Марки Марком (музыкальный псевдоним Уолберга – примечание "СЭ"), я бы все равно отшлепал его и забрал свои акции UFC.

Ранее ирландец уже бросал вызов Уолбергу, который владеет частью акций UFC.