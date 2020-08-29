Рано утром воскресенья, 30 августа, по московскому времени пройдет турнир UFC Fight Night. В одном из боев основного карда вечера в Лас-Вегасе на арене UFC APEX в октагон выйдут россиянин Магомед Анкалаев и Ион Куцелаба из Румынии.

Поединок в полутяжелом весе (до 93,0 кг) Анкалаев — Куцелаба начнется ориентировочно в 4.00 (мск).

Трансляцию турнира в прямом эфире можно смотреть с помощью UFC Fight Pass. Также шоу показывает UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Главный бой турнира проведут американец Энтони Смит и Александр Ракич из Австрии. Поединок также пройдет в полутяжелом весе.

UFC Fight Night Смит — Ракич и Анкалаев — Куцелаба: расписание и трансляция турнира