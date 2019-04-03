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Лобов - после пощечины от Малиньяджи: "Подумал, что меня комар укусил"

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Российский боец Артем Лобов пригрозил в Твиттере боксеру Полу Малиньяджи, который ранее дал ему пощечину.

- Я говорил тебе, что твои удары никакие. Я подумал, что это был комар. Ты знаешь, что если бы не люди вокруг, то ты был бы убит. Ты заплатишь за это сломанной челюстью!, – написал Лобов.

Напомним, что Лобов дебютирует в кулачных боях Bare Knuckle FC. В случае победы в первом бою он может встретиться с Малиньяджи.

 

 

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