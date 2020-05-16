Лобов объяснил, что имел в виду Макгрегор, когда говорил о дагестанцах

Грубые слова ирландского бойца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве были адресованы не всем дагестанцам, а только команде Хабиба Нурмагомедова. Об этом в интервью «СЭ» заявил друг Макгрегора, российско-ирландский боец Артем Лобов.

— Согласны, что Конор перегнул со своими заявлениями про Дагестан на пресс-конференции в Москве?

— Давайте не будем цепляться за слова. Ясно, что, когда Конор что-то такое говорит, то он говорит это конкретно команде Хабиба, а не всему Дагестану. Думаю, что каждый умный человек сразу это понял, как и серьезные люди в Дагестане. Они даже с диванов своих не встали, я вас уверяю. Естественно, это было в адрес команды Хабиба. К нам в зал приезжал Али Багаутдинов, он тоже из Дагестана — никаких проблем, все его принимали, как родного, он жил у меня дома. Ни у Конора, ни у кого-то еще не было проблем с тем, что он приехал из Дагестана.

Наши двери открыты, если люди приходят к нам с миром и уважением, мы относимся к ним так же. У Конора нет проблем ни с одной страной, у нас настолько многонациональная команда... Есть парни из Чечни, из Молдавии. Естественно, кому-то выгодно говорить, что Конор сказал это всему Дагестану, но это глупо. Конечно же, нет, конечно же, он говорил все это конкретно команде Хабиба.

— Макгрегор после боя с Серроне сказал, что у него есть друзья из Дагестана. О ком речь?

— Спросите у него. Не знаю, кого он имел в виду, но почему у него не должно быть там друзей?

— Просто интересно, кто это может быть.

— Я тоже много с кем дружу из Дагестана — с Расулом Мирзаевым, например. Что тут такого? Да даже эта ситуация — это спорт, многие люди заработали большое количество денег. Людям вне спорта рекомендую просто следить и поддерживать, не лезть ни в чью ситуацию. Вы не знаете полной ситуации, вы не выходите в клетку и не деретесь. Мы там, в клетке, решим все наши проблемы. Без вашего участия. А вы просто болейте и поддерживайте.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. (Илья Андреев)

Полносью интервью с Лобовым