Лобов думает, что сломал левую руку в бою с Малиньяджи

Боец Артем Лобов после победы над Полом Малиньяджи на турнире Bare Knickle FC рассказал, что был в курсе особенностей своего соперника, сообщает The MacLife.

Лобов единогласным решением судей в пяти раундах победил Малиньянджи - 48:47, 48:47, 48:47. Бой проходил на голых кулаках.

"Мне кажется, я сломал левую руку. В целом, могу сказать, что чувствую себя хорошо, это был жесткий поединок с опытным парнем. Сделал свою работу хорошо, и это самое главное. Конечно, я смотрел бои Малиньяджи, знаю, что он не скоростной боксер, который стоит до конца. Ему надо отдать должное, он жесткий соперник", – сказал Лобов в интервью The MacLife.

Exclusive: Artem Lobov reacts to win over Paulie Malignaggihttps://t.co/5tjBLhaCRw — TheMacLife (@Maclifeofficial) 23 июня 2019 г.

Полное видео боя Лобова и Малиньянджи