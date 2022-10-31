Артем Левин: «Адесанья талантливее Перейры. У Перейры все базируется на ударной мощи»

Бывший чемпион Glory, чемпион мира по муай-тай Артем Левин в интервью «СЭ» сравнил Израэля Адесанью и Алекса Перейру.

— Кто более талантливый — Адесанья или Перейра?

— Как боец Адесанья талантливее. Умение трансформироваться, он разносторонний, пластичный, гибкий. У Перейры техника базируется на его ударной мощи. Убери у него ударную мощь, и будет очень интересно посмотреть на него. А что убрать у Адесаньи? Скорость его убрать? Ну он может отзащищаться, отбегать, отпинаться. Чувство дистанции? Ну это врожденное чувство, оно тренируется, конечно, но, как и скорость, это тяжело тренируемое качество. А ударная мощь — она может быть приобретена за счет очень хорошего бразильского «сока» (смеется).

12 ноября Адесанья и Перейра подерутся за титул в среднем весе на UFC 281 в Нью-Йорке. До этого бойца дважды встречались в поединках по кикбоксингу, оба раза победил Перейра.