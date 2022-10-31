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Сегодня, 14:02

Камару Усман: «В Англии у меня больше фанатов, чем у Леона Эдвардса»

Усман уверен, что проведет трилогию с Эдвардсом в начале 2023 года
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-2) уверен, что проведет трилогию с Леоном Эдвардсом (20-3) в Англии в начале 2023 года.

«Я бы вернулся к этому [бою против Эдвардса] в начале следующего года, — сказал Усман в интервью TMZ Sports. — Я думаю, что мы сделаем все, чтобы этот бой состоялся. Повторюсь, я бы с удовольствием поехал в Англию ради этого боя. У меня много поклонников в Англии. Много африканских и ямайских фанатов. Я думаю, что у меня там даже больше поклонников, чем у него».

Эдвардс победил Усмана на UFC 278. Британский боец нанес хайкик на последней минуте боя, отправив Усмана в нокаут. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.

Камару Усман
Леон Эдвардс
UFC
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