Леон Эдвардс: «Усман не стал хуже. Он побьет всех остальных претендентов»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) уверен, что нельзя списывать со счетов Камару Усмана (20-3).

«Камару не стал хуже. Я уверен, он побьет всех остальных в первой пятерке, кроме меня, — отметил Эдвардс в интервью Sports Illustrated. — Он — отличный экс-чемпион. Он был последним, кто победил меня, и это было восемь лет назад.

Это была отличная трилогия, но я оставил ее в прошлом. Я всегда знал, что после первого боя мы будем драться снова, и мы это сделали. Теперь я смотрю в будущее и ищу новых соперников. Но посмотрите на полусредний вес. Там нет никого, кто был бы явным претендентом номер один».

Эдвардс победил Усмана в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.