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Богатырев: «Блейдс пробитый, имеет пару глухих нокаутов. Думаю, Павлович его уронит»

Алина Савинова
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Боец ACA Адам Богатырев рассказал, как россиянин Сергей Павлович может победить американца Кертиса Блейдса.

«Сергею нужно бить с дальней дистанции, не нужно делать какие-то длинные комбинации, максимум три удара. Кертис пробитый, имеет пару глухих нокаутов. Думаю, Серега его уронит, но, по моему мнению, для него лучше было бы продышаться хотя бы два-три раунда, а уже потом рубить его. А так, думаю, Блейдс будет стараться давить и искать счастья в борьбе», — приводит «РБ Спорт» слова Богатырева.

По словам бойца АСА, россиянин одержит победу над американцем техническим нокаутом.

Бой между Павловичем и Блейдсом пройдет на турнире UFC Vegas 71 в ночь с 22 на 23 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/adam-bogaty-rev-blejds-probity-j-pavlovich-ego-uronit/
Сергей Павлович
ММА
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