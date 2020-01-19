Конор Макгрегор: «Знал, что смогу поймать Серроне хай-киком»

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор рассказал, что он думает о победе над американцем Дональдом Серроне в главном поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США).

— У меня было 15 месяцев без боев. Это немного сказалось, — сказал ирландец на пресс-конференции. — Теперь так называемые эксперты, будут говорить, что у меня есть не только левая рука, но и левое плечо. Это ужасно невежественно и неуважительно по отношению ко мне. Я знаю, что застал его врасплох, попал ему в глаз. У Дональда больше всего нокаутов ногой в истории UFC, это что-то сравнимое с титулом. Он очень хотел вырубить меня хай-киком. Я хотел сам подготовить хай-кик. Знал, что смогу его поймать так. Его бабушка — просто сумасшедшая женщина, невероятная, она с ним с первых боев до последних. Она вышла и поздравила меня, проявила уважение. Серроне — невероятный человек. У меня большое уважение к нему, как и к его бабушке.

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории. 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка. 36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе.