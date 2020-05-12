Конор Макгрегор: «Взволнован перед титульным боем в июле»
12 мая 2020, 23:16
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в Twitter. 31-летний ирландский боец заявил, что очень взволнован перед титульным противостоянием ближайшим летом.
— Очень взволнован перед титульным боем в легком весе в июле!" - написал Макгрегор.
Ранее Конор вызвал на бой Джастина Гэтжи, который победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249. Американец победил техническим нокаутом в пятом раунде.
Super excited for the LW Title bout in July!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 12, 2020
Ранее он написал: «Увидимся в июле».
See you in July ???— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 12, 2020
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