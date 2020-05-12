Конор Макгрегор: «Взволнован перед титульным боем в июле»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в Twitter. 31-летний ирландский боец заявил, что очень взволнован перед титульным противостоянием ближайшим летом.

— Очень взволнован перед титульным боем в легком весе в июле!" - написал Макгрегор.

Ранее Конор вызвал на бой Джастина Гэтжи, который победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249. Американец победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Super excited for the LW Title bout in July! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 12, 2020

Ранее он написал: «Увидимся в июле».