Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Конор Макгрегор: «Взволнован перед титульным боем в июле»

12 мая 2020, 23:16
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в Twitter. 31-летний ирландский боец заявил, что очень взволнован перед титульным противостоянием ближайшим летом.

— Очень взволнован перед титульным боем в легком весе в июле!" - написал Макгрегор.

Ранее Конор вызвал на бой Джастина Гэтжи, который победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249. Американец победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее он написал: «Увидимся в июле».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир