Конор Макгрегор: «Джонсу должны были вручить два пояса»

Экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) поздравил нового чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) с победой над Сирилом Ганом (11-2).

«Вчера было невероятное выступление Джона! Что может быть лучше, чем увидеть это вживую? Этому человеку должны были вручить два сверкающих пояса. Он сделал это. Просто гениально! Джон, мои поздравления!» — написал ирландец в Twitter.

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.