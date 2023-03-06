Дана Уайт: «Колби Ковингтон готов драться с кем угодно»

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что второй номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) готов вернуться в октагон после длительного отсутствия.

«Колби готов к бою, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Он готов драться, и он готов драться с кем угодно. Мы предлагали ему несколько разных боев, и он соглашался, но ничего не вышло.

Бой Колби и Шавката? Это прикольно. Сейчас я не буду назначать бой. Я просто говорю, что это звучит забавно, так что посмотрим».

Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (33-16) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.