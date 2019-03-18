Конор Макгрегор: "Ибрагимович пытается стать Макгрегором в футболе? Удачи ему"

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор ​признался, что уважает бывшего форварда "Манчестер Юнайтед", а ныне нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича​, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

– Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", Златан Ибрагимович, который владеет черным поясом в тхэквондо, как-то сказал: "Конор МакГрегор – златан Ибрагимович из ММА"…

– Я уважаю Златана и его позитивное мышление, но давайте будем честны: есть только один Конор МакГрегор! Златан Ибрагимович пытается стать Конором Макгрегором в футболе – удачи ему. Златан и Поль Погба могут приходить и тренироваться со мной, когда захотят, – цитирует Макгрегора пресс-служба ФИФА.

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