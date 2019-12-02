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Кокляев попросил вернуть пропавшие у него после боя перчатки

00:15
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Российский стронгемен Михаил Кокляев после поединка по правилам бокса с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко обратился в своем Instagram с просьбой вернуть перчатки.

— Дорогие друзья, делаю такое объявление. Кто взял мои боксерские перчатки сразу же после боя, пожалуйста, отзовитесь, — сказал Кокляев. — Верните, взамен другие перчатки и майка гарантированы.

38-летний Емельяненко отправил в нокаут 40-летнего Кокляева в первом раунде поединка в ночь на 30 ноября. Мероприятие прошло в Москве в «ВТБ Арене».

Михаил Кокляев — о бое с Емельяненко в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ»

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