Кокляев получил рассечение после стычки с Емельяненко. Фото

Пауэрлифтер Михаил Кокляев получил рассечение брови во время потасовки с бойцом ММА Александром Емельяненко. Ранее стало известно, что Емельяненко и Кокляев согласились на проведение поединка.

На фото видно, что у спортсмена сочится кровь. Травму он получил, когда Емельяненко бросил в него кепку. Инцидент произошел во время очной ставки в ресторанном комплексе в центре Москвы. Встречу организовал спортивный блогер Азамат Бостанов.

Это была первая очная ставка между Емельяненко и Кокляевым после подписания ими контракта на бой. Поединок состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Спортсмены конфликтуют с марта этого года. Поводом стал пост Кокляева в соцсетях, в котором он прокомментировал конфликт Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко записал ответное видео. Позднее они договорились о проведении поединка.