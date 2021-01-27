Кокляев анонсировал бой с Тарасовым, процитировав стихотворение Рождественского

Известный российский стронгмен Михаил Кокляев анонсировал у себя в Instagram поединок с блогером Артемом Тарасовым, опубликовав отрывок из стихотворения поэта Роберта Рождественского «Человеку надо мало...».

«Человеку надо мало:

чтоб искал

и находил.

Чтоб имелись для начала

Друг —

один

и враг —

один...", — написал Кокляев.

Поединок между Кокляевым и Тарасовым пройдет 22 февраля по правилам бокса.

На счету 30-летнего Тарасова семь профессиональных поединков по правилам ММА, в шести из которых он одержал победы. Последний бой Тарасов провел в апреле прошлого года, победив дисквалификацией одиозного Вячеслава Дацика.

41-летний Михаил Кокляев в ноябре прошлого года неудачно дебютировал в профессиональном боксе, уступив нокаутом в первом раунде известному тяжеловесу Александру Емельяненко.