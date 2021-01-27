Кокляев анонсировал бой с Тарасовым, процитировав стихотворение Рождественского
Известный российский стронгмен Михаил Кокляев анонсировал у себя в Instagram поединок с блогером Артемом Тарасовым, опубликовав отрывок из стихотворения поэта Роберта Рождественского «Человеку надо мало...».
«Человеку надо мало:
чтоб искал
и находил.
Чтоб имелись для начала
Друг —
один
и враг —
один...", — написал Кокляев.
Поединок между Кокляевым и Тарасовым пройдет 22 февраля по правилам бокса.
На счету 30-летнего Тарасова семь профессиональных поединков по правилам ММА, в шести из которых он одержал победы. Последний бой Тарасов провел в апреле прошлого года, победив дисквалификацией одиозного Вячеслава Дацика.
41-летний Михаил Кокляев в ноябре прошлого года неудачно дебютировал в профессиональном боксе, уступив нокаутом в первом раунде известному тяжеловесу Александру Емельяненко.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/796256-kokliaev-anonsiroval-boi-s-tarasovym-stikhotvoreniem-rozhdestvenskogo
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