Коди Гарбрандт: «Был чемпионом в 25 лет, а потом потерпел серию неудач»

Экс-чемпион UFC, боец легчайшего веса Коди Гарбрандт нокаутировал Рафаэля Ассунсао на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе. Бразилец пропустил правый хук в челюсть на последней секунде второго раунда.

— Это был непростой путь. Я был чемпионом мира в 25 лет, а потом потерпел серию неудач.

Но я снова стремлюсь к тому, чтобы стать лучшим в мире, — приводит слова Гарбрандта MMA Fighting. — Мое сердце снова пылает страстью к боям.

Но сейчас я просто благодарен, что могу выходить в октагон. Буду продолжать двигаться к чемпионскому титулу.

На счету 28-летнего Гарбрандта 12 побед и 3 поражения. У 37-летнего Ассунсао 27 побед и 8 поражений.

Нуньес — Спенсер и другие бои UFC 250: расписание и трансляция