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Сегодня, 11:41

Кевин Холланд в бою с Томпсоном сломал руку в первом раунде

Давид Хачатрян
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30-летний средневес UFC Кевин Холланд (23-8) сразу после поражения на UFC on ESPN 42 отправился в больницу.

По словам менеджера бойца Орена Ходака, Холланд сломал руку в первом раунде, когда нанес Стивену Томпсону (17-6) мощный удар правой, сообщает MMA Fighting.

Томпсон победил Холланда техническим нокаутом в четвертом раунде. Холланд не смог выйти на заключительный раунд. Также бойцы получили бонусы за «Бой вечера» в размере 50 тысяч долларов. Турнир UFC on ESPN 42 состоялся 3 декабря в Орландо, США.

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