Глава RCC Клименко признался, что был удивлен результатом боя Исмаилова со Шлеменко

Глава промоушена RCC MMA Николай Клименко прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Александром Шлеменко на турнире RCC 13.

«Для меня это был очень эмоциональный бой. Я не мог смотреть объективно, был на эмоциях. Кайфанул от этого поединка, зарядился тем, что ребята показали в клетке. Бой для меня прошел на подобие маятника. Где-то Магомед попадал, где Александр отвечал. Для меня это был ровный поединок. Сейчас я не могу объективно оценить, почему судьи отдали все раунды Исмаилову. Я был удивлен. Но повторюсь, что я был на эмоциях. Охота даже этот поединок через десять минут заново посмотреть», — цитирует Клименко MMA.Metaratings.ru.

По итогам пяти раундов победу одержал Магомед. Все трое судей выставили счет 50:44 в пользу Исмаилова.