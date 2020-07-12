Казахстанец Жумагулов проиграл дебютный бой в UFC

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 251. Состоялись бои раннего предварительного карда.

34-летний англичанин Дэйви Грант (12-4) нокаутировал американца Мартина Дэя (8-4). Встреча состоялась в легайшем весе, она завершилась в середине третьего раунда.

Бразильянка Кэрол Роса (13-3) единогласным решением судей победила соотечественницу Ванессу Мелу (10-8) — 30-26, 30-26, 29-27. Встреча прошла в легчайшем весе.

Жалгас Жумагулов (13-4) из Казахстана единогласным решением судей проиграл бразильцу Раулиану Пайве (20-3) — 28-29,28-29, 28-29. Встреча прошла в наилегчайшем весе. Для Жумагулова это был дебютный бой в UFC.

На турнире состоятся три титульных боя. В легчайшем весе встретятся россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Альдо. Австралиец Александр Волкановски проведет защиту в полулегком весе против американца Макса Хэллоуэя. В полусреднем весе нигериец Камару Усман проведет защиту титула против американца Хорхе Масвидаля.

Петр Ян — Жозе Альдо и все бои UFC 251: расписание и трансляция турнира на бойцовском острове