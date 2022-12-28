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Сегодня, 09:33

Камил Гаджиев рассказал, сколько стоит один турнир Fight Nights

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что в среднем на организацию турнира уходит 17-18 миллионов рублей. Об этом Гаджиев сказал в подкасте Григория Дрозда.

— Сколько стоит среднестатистический турнир Fight Nights?

— 17-18 миллионов. Чуть-чуть больше иногда.

— Громкий бой, который вот-вот был, но не состоялся?

— Может быть, я когда-нибудь скажу про бой Минеева и Шары Буллета. Но я все-таки думаю, что мы его проведем.

Ранее Гаджиев назвал условие, при котором может состояться поединок Владимира Минеева и Артема Вахитова.

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