Камил Гаджиев рассказал, сколько стоит один турнир Fight Nights
Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что в среднем на организацию турнира уходит 17-18 миллионов рублей. Об этом Гаджиев сказал в подкасте Григория Дрозда.
— Сколько стоит среднестатистический турнир Fight Nights?
— 17-18 миллионов. Чуть-чуть больше иногда.
— Громкий бой, который вот-вот был, но не состоялся?
— Может быть, я когда-нибудь скажу про бой Минеева и Шары Буллета. Но я все-таки думаю, что мы его проведем.
Ранее Гаджиев назвал условие, при котором может состояться поединок Владимира Минеева и Артема Вахитова.
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