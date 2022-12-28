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Сегодня, 09:46

Камил Гаджиев назвал условие для реванша Шлеменко и Исмаилова

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что сейчас нет смысла устраивать реванш между Магомедом Исмаиловым (18-3) и Александром Шлеменко (61-15).

«Смысла в реванше нет. Он может быть и обсуждается, но я смысла вообще не вижу, — сказал Гаджиев в подкасте Григория Дрозда. — Что изменится принципиально? Если мы через полгода вдруг в соцсетях увидим Саню с другой фигурой, более атлетичного, более заряженного, и он, например, проведет бой, в котором от него люди падать снова начнут, тогда да. Но этого давно не происходит».

Шлеменко единогласным решением судей уступил Исмаилову. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.

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