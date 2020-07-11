В воскресенье, 12 июля, на турнире UFC 251 пройдет главный бой — Камару Усман (Нигерия) vs Хорхе Масвидаль (США) за чемпионский титул в полусреднем весе до 77,1 кг. Событие месяца в мире смешанных единоборств организовано на так называемом Бойцовском острове около города Абу-Даби в ОАЭ.

Ориентировочное время начала главного боя UFC 251 Усман vs Масвидаль — в 7.00 (по Москве).

Камару Усман vs Хорхе Масвидаль.

Камару Усман (33 года, США/Нигерия) — чемпион UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг), статистика в ММА — 16 побед, 1 поражение.

Хорхе Масвидаль (35 лет, США) — чемпион AFC в полусреднем весе, обладатель пояса BMF (специально введенного UFC), статистика в ММА — 35 побед, 13 поражений.

Ранние предварительные бои UFC 251 начнутся в 1.00 (мск) 12 июля, предварительные поединки — ориентировочно в 3.00. Основной кард стартует в 5.00.

Со-главный бой утра в Эмиратах — Александр Волкановски (Австралия) vs Макс Холлоуэй (США) за титул в полулегком весе. Перед главным и со-главным боями UFC 251 состоится поединок Петр Ян (Россия) vs Жозе Альдо (Бразилия) за чемпионский пояс промоушена в легчайшем весе.

Весь турнир UFC 251 в онлайн покажут UFC Fight Pass и UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Трансляцию основных боев в прямом эфире бесплатно и эксклюзивно на федеральном телевидении в России проведет РЕН ТВ. Начало эфира — 5.30.

Усман vs Масвидаль и Ян vs Альдо: главные бои UFC 251, расписание турнира и прямая видео трансляция