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Сегодня, 17:47

Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы

Камила Абдурахманова
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Адвокат Сергей Карпеев сообщил, что старооскольский городской суд приговорил российского бойца Ивана Емельяненко к 1 году 6 месяцам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.

«Старооскольский городской суд приговорил Ивана к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Будем обжаловать приговор», — приводит слова Карпеева matchtv.ru.

В отношении Емельяненко вынесено судебное решение о виновности по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, которая касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В начале ноября появилась информация о том, что спортсмен, которому на тот момент было 36 лет, в ходе уличного конфликта нанес мужчине серьезные телесные повреждения.

Источник: Матч ТВ
Иван Емельяненко
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