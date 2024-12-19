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Сегодня, 09:55

Экс-боец ММА Ивашкин приговорен к обязательным работам за драку в Красноярске

Алина Савинова
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Прокуратура Красноярского края сообщила о вынесении приговора в отношении депутата от КПРФ и бывшего бойца ММА Владимира Ивашкина, который избил мужчину в Красноярске.

Инцидент произошел 3 августа. Незнакомый мужчина не пропустил Ивашкина на кольцевом повороте и нахамил. После небольшой перепалки экс-боец нанес ему несколько ударов в лицо. Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и глазницы, а также множество синяков и кровоподтеков.

В суде Ивашкин не признал свою вину, утверждая, что защищал свою мужскую честь, оскорбленную поведением потерпевшего. Тем не менее депутата признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорили к 160 часам обязательных работ.

«Показания свидетелей, заключение экспертов, а также записи с камер видеонаблюдения и видеорегистратора не оставили сомнений в виновности экс-депутата», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также с экс-бойца взыскали 120 тысяч рублей компенсации морального вреда и 40 тысяч рублей расходов на лечение пострадавшему мужчине.

Источник: https://t.me/krpronws/11467
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