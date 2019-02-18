Источник: сделка по бою между Макгрегором и Серроне заключена

Комментатор UFC Джо Роган рассказал, что сделка по бою временного чемпиона в легком весе между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне заключена, сообщает в своем Твиттере журналист ESPN Чаматкара Сандху.

Роган поделился информацией в подкасте Fight Companion во время турнира в Финиксе.

До этого президент UFC Дана Уайт, заявил, что хотел бы летом провести бой Макгрегора и Серроне, когда дисквалификация ирландца за потасовку после боя с Хабибом Нурмагомедовым​ закончится. Также сообщалось, что спортсмены дали согласие на этот поединок.

Дональд Серроне: "Похоже, мы с Макгрегором будем биться за титул временного чемпиона в легком весе"