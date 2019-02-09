Дональд Серроне: "Похоже, мы с Макгрегором будем биться за титул временного чемпиона в легком весе"

Американский боец ММА Дональд Серроне заявил, что победитель его боя с ирландцем Конором Макгрегором получит титул временного чемпиона UFC в легком весе.
- Хорошие новости, Конор Макгрегор. Похоже, мы будем биться за титул временного чемпиона в легком весе.
Good News @thenotoriousmma looks like we get to fight for 155 Interim Title 🇺🇸vs🇮🇪 @properwhiskey vs budweiser https://t.co/1rCKkrSo6Q– Cowboy Cerrone (@Cowboycerrone) 9 февраля 2019 г.
До этого президент UFC Дана Уайт, заявил, что хотел бы летом провести бой Макгрегора и Серроне, когда дисквалификация ирландца за потасовку после боя с Хабибом Нурмагомедовым закончится. Также сообщалось, что спортсмены дали согласие на этот поединок.
Дополнительная информация
https://twitter.com/Cowboycerrone/status/1094050367359209472
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