10:05 9 февраля | Единоборства / ММА — ММА

Дональд Серроне: "Похоже, мы с Макгрегором будем биться за титул временного чемпиона в легком весе"

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Американский боец ММА Дональд Серроне заявил, что победитель его боя с ирландцем Конором Макгрегором получит титул временного чемпиона UFC в легком весе.

- Хорошие новости, Конор Макгрегор. Похоже, мы будем биться за титул временного чемпиона в легком весе.

 

До этого президент UFC Дана Уайт, заявил, что хотел бы летом провести бой Макгрегора и Серроне, когда дисквалификация ирландца за потасовку после боя с Хабибом Нурмагомедовым закончится. Также сообщалось, что спортсмены дали согласие на этот поединок.

Дополнительная информация

https://twitter.com/Cowboycerrone/status/1094050367359209472

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