Бой Дацика с Тарасовым завершился в третьем раунде

В одном из московских фитнес-клубов прошел поединок бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и ММА-блогера Артема Тарасова. Поединок был остановлен в третьем раунде.

Результат будет опубликован после того, как видео появится на YouTube-канале "Дневник хача" – организатора боя Амирана Сардарова. (Михаил Потапов)

28-летний боец ММА Артем Тарасов провел 5 боев (5 побед). Спортсмен выступает в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

38-летний Дацик освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений). Вес Дацика сейчас составляет порядка 150 килограммов.