Бой Дацика с Тарасовым завершился в третьем раунде

В одном из московских фитнес-клубов прошел поединок бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и ММА-блогера Артема Тарасова. Поединок был остановлен в третьем раунде.
Результат будет опубликован после того, как видео появится на YouTube-канале "Дневник хача" – организатора боя Амирана Сардарова. (Михаил Потапов)
28-летний боец ММА Артем Тарасов провел 5 боев (5 побед). Спортсмен выступает в легкой весовой категории (до 70,3 кг).
38-летний Дацик освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений). Вес Дацика сейчас составляет порядка 150 килограммов.
🔥 👊 Дацик - Тарасов. Все готово к бою! pic.twitter.com/JqFXYCsug2– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 15 апреля 2019 г.
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