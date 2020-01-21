АСА: «Задержание Емельяненко не помешает проведению его боя с Исмаиловым»

Задержание бойца Александра Емельяненко не помешает проведению его поединка с Магомедом Исмаиловым, сообщили «СЭ» в пресс-службе АСА.

Бой должен состояться 3 апреля на турнире АСА 107 в Москве. Во вторник «Комсомольская правда» сообщила, что Емельяненко арестован в Анапе за пьяный дебош. Боец проводит в Краснодарском крае тренировочный сбор.

— Задержание Александра Емельяненко не помешает проведению его боя с Магомедом Исмаиловым 3 апреля в Москве, — сообщили «СЭ» в пресс-службе АСА.

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. (Илья Андреев)

Источник: Александр Емельяненко арестован на семь суток за пьяный дебош