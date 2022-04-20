Масвидаль: «Чимаев не побил ни одного хорошего бойца»

Обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль (35-16) признался, что он вообще не впечатлен выступлениями непобежденного Хамзата Чимаева (11-0).

«Я о нем не думаю, — сказал Масвидаль в подкасте IMPAULSIVE. — Чимаев ни с кем не дрался. Ему еще нужно через многое пройти. Он должен подраться с топами. UFC раскручивают всех, кто может принести им деньги. Там понимают, что Чимаев может привлечь арабские страны, у которых дополна денег. Он еще не побил ни одного бойца, после которого я бы сказал: «Окей. Он реально побил хорошего парня».

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Масвидаль проиграл Ковингтону единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.