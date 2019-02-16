Боец ММА Сергей Харитонов пройдет дополнительное обследование в России после удара в пах от американца Мэтта Митриона.

Поединок организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, который прошел в ночь на субботу в США, был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся. Позднее Харитонов был доставлен в больницу, где ему была диагностирована гематома.

- У Сергея была диагностирована гематома, она достаточно серьезная. По возвращении необходимо будет пройти еще обследования, поскольку это не самая простая травма, - приводит ТАСС слова тренера россиянина Руслан Кривуши.

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.

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