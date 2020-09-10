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Харитонов преподнес Садику неожиданный подарок

17:19
Сергей Харитонов и Умар Садик. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия».
Сергей Харитонов и Умар Садик. Фото Зураб Джавахадзе, «Известия».
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Российский боец MMA Сергей Харитонов, который дебютирует в профессиональном боксе против британца Дэнни Уильямса, сделал неожиданный подарок другому участнику шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Умару Садику, который попытается отнять титул чемпиона WBA Gold у Федора Чудинова. Россиянин вручил британцу счеты, сообщают «Известия».

Подарок британцу понравился и вызвал улыбку. Тот отметил гостеприимство русских, но предупредил, что на турнире будет биться только за победу.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Бои начнутся в 19.30 по московскому времени.

Первые семь поединков вечера эксклюзивно покажет «Спорт-Экспресс» на нашем канале в YouTube.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1059179/2020-09-10/kharitonov-podaril-soperniku-chudinova-schety

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