Харитонов преподнес Садику неожиданный подарок

Российский боец MMA Сергей Харитонов, который дебютирует в профессиональном боксе против британца Дэнни Уильямса, сделал неожиданный подарок другому участнику шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Умару Садику, который попытается отнять титул чемпиона WBA Gold у Федора Чудинова. Россиянин вручил британцу счеты, сообщают «Известия».

Подарок британцу понравился и вызвал улыбку. Тот отметил гостеприимство русских, но предупредил, что на турнире будет биться только за победу.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Бои начнутся в 19.30 по московскому времени.

Первые семь поединков вечера эксклюзивно покажет «Спорт-Экспресс» на нашем канале в YouTube.