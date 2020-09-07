Шведский боец ММА российского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в Instagram. В нем он пригрозил уничтожить всех своих соперников.

«Я — это UFC, и я всех уничтожу!» — написал спортсмен.

26-летний Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе, провел восемь поединков в ММА и во всех победил (четыре нокаута). Ранее сообщалось, что его следующими соперниками могут стать 32-летний американец Джеральд Миршерт и 42-летний бразилец Демиан Майя.