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Хамзат Чимаев назвал бойца, в котором он разочаровался: «Я думал, он нормальный парень»

Давид Хачатрян
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Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что он уважительно относился к Хорхе Масвидалю (35-16) до тех пор, пока тот не стал его критиковать.

«Когда я стал популярен, все что-то начали против меня болтать. Те, которым я респектовал, тоже плохо про меня болтают. Масвидаль, я думал, нормальный парень, никогда плохого ничего не говорил, а он начал что-то нести [про меня]. Его тоже надо размазать», — сказал Чимаев Red Corner MMA.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
Хорхе Масвидаль
UFC
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