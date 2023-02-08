Хамзат Чимаев назвал бойца, в котором он разочаровался: «Я думал, он нормальный парень»

Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что он уважительно относился к Хорхе Масвидалю (35-16) до тех пор, пока тот не стал его критиковать.

«Когда я стал популярен, все что-то начали против меня болтать. Те, которым я респектовал, тоже плохо про меня болтают. Масвидаль, я думал, нормальный парень, никогда плохого ничего не говорил, а он начал что-то нести [про меня]. Его тоже надо размазать», — сказал Чимаев Red Corner MMA.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.