Чимаев: «У Тилла много проблем, никто не знает об этом»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) прокомментировал последнее поражение своего друга Даррена Тилла (18-5).

«К последнему бою он готовился в «Тайгере». Я не знаю, с кем он там готовился, — сказал Чимаев Red Corner MMA. — Да, мы с ним близкие друзья, но все равно у него свои тренеры, да и он взрослый парень, сам решает, чего хочет. Если бы он готовился со мной в Швеции, он провел бы поединок по-другому. Я так думаю.

У Даррена много проблем, никто не знает об этом. Надо свои проблемы решать, с коленом в том числе. Ему нужно было делать операцию, а он бои проводит. Я в прошлый раз сказал: «Сделай операцию, восстановись и дерись». Посмотрим. Я помог, как мог. Все видят чисто бои, проблемы никто не видит».

Тилл проиграл Дрикусу Дю Плесси (18-2) сабмишном в третьем раунде. Бойцы получили бонус «Бой вечера». Поединок состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.