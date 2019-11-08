Хабилов готов провести второй бой с Масвидалем

Российский боец полусреднего веса Рустам Хабилов заявил, что готов вновь встретиться с американцем Хорхе Масвидалем.

— Все вспоминают мою встречу с Масвидалем, — цитирует Хабилова RT. — Тогда я не просто побил его, а отправил в нокдаун ударом с разворота. С ним подобное не случалось. Думаю, могли бы закатить еще один подобный поединок. В тот раз мы выложились на все 100 и получили награду «Бой вечера». Тогда мы бились в легком весе, полусреднем было бы еще веселее.

Хабилов и Масвидаль встречались на турнире UFC Fight Night 31 в ноябре 2013 года. Схватка продлилась все три раунда, а судьи единогласным решением отдали победу россиянину.