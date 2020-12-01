Хабиб подтвердил покупку промоушена GFC

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Ташкенте подтвердил информацию о том, что он стал владельцем промоушена GFC (Gorilla Fighting Championship).

«Да, я стал 100-процентным владельцем лиги», — сказал Хабиб.

Ранее журналист Азамат Бостанов сообщил в Instagram, что 32-летний Нурмагомедов приобрел GFC за 1 миллион долларов, а лига поменяет название на EFC (Eagle Fighting Championship).