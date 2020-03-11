Хабиб планирует завершить бой с Фергюсоном досрочно

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил, что планирует добиться досрочной победы в поединке с американцем Тони Фергюсоном. Их бой состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

— Если посмотреть на его статистику, то становится понятно, что он настоящий боец, поэтому мне и нравится этот бой, — цитирует CBS Sports Нурмагомедова.

Я нацелен на досрочную победу — во втором или в третьем раунде.

Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях в MMA, Фергюсон добился 25 побед и потерпел три поражения в 28 поединках.