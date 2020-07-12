Гришин в дебютном бою в UFC проиграл Тыбуре единогласным решением судей.

Российский тяжеловес Максим Гришин на UFC 251 уступил поляку Марчину Тыбуре единогласным решением судей — 26-30, 26-30, 27-30. Турнир проходит на «Бойцовском острове» в ОАЭ.

На счету 36-летнего Гришина 30 побед, 8 поражений и 2 ничейных результата в ММА. Он провел дебютный бой в UFC.

У 34-летнего поляка 19 побед и 6 поражений. В апреле прошлого года он техническим нокаутом проиграл Шамилю Абдурахимову.

На турнире состоятся три титульных боя. В легчайшем весе встретятся россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Альдо. Австралиец Александр Волкановски проведет защиту в полулегком весе против американца Макса Хэллоуэя. В полусреднем весе нигериец Камару Усман проведет защиту титула против американца Хорхе Масвидаля.

Петр Ян — Жозе Альдо и все бои UFC 251: расписание и трансляция турнира на бойцовском острове