Гловер Тейшейра: «Надеюсь подраться с победителем боя Анкалаева и Блаховича»

43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) сообщил, что полетит на турнир UFC 282 и будет вживую наблюдать за титульным поединком между Магомедом Анкалаевым (18-1) и Яном Блаховичем (29-9).

«Я буду присутствовать на турнире, — сказал бразилец на The MMA Hour. — Я был расстроен, когда мне отказали в титульном бое, я чувствовал, что ко мне относятся без уважения... но что поделать? Сидеть дома и реветь? Я намерен поехать на турнир. Надеюсь, я подерусь с победителем этого боя (Анкалаев — Блахович. — Прим. «СЭ»)».

Блахович и Анкалаев подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.